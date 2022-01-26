Россия чрезвычайно высоко оценивает позицию Азербайджана по нормализации ситуации в регионе - посол

БАКУ /Trend/ - Россия очень высоко оценивает позицию Азербайджана по нормализации ситуации в регионе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по итогам 2021 года.

«В прошлом году среди радующих нас моментов было создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, России и Армении для разблокировки коммуникаций. Этот формат показал себя эффективным, переговоры идут в хорошем и профессиональном ключе. Россия очень высоко оценивает позицию Азербайджана по нормализации ситуации в регионе, что приносит пользу всем странам региона. Президент Азербайджана неоднократно высказывался в пользу этого, и мы это поддерживаем. Импульс этому придали главы Азербайджана, России и Армении на встрече в Сочи. Трехсторонняя группа продолжит свою работу и в будущем», - сказал Бочарников.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)