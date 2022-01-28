На освобожденных территориях Азербайджана планомерно ведутся восстановительные и строительные работы (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:04)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, на освобожденных территориях планомерно ведутся восстановительные и строительные работы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана, руководитель секретариата Координационного штаба Нусрат Сулейманов на открытии лагеря Агентства по разминированию в Агдаме.

По его словам, на освобожденных территориях реализуются 15 крупномасштабных проектов в сфере дорожной инфраструктуры.

"Ведутся работы по строительству железных дорог, созданию Зангезурского коридора, эксплуатации аэропортов. Уже сдан в эксплуатацию Физулинский международный аэропорт. Ведутся работы по строительству аэропортов в Зангилане и Лачине.

Интенсивно осуществляются работы и по другим направлениям", - сказал Сулейманов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)