БАКУ /Trend/ - Между национальными библиотеками Азербайджана и Венгрии подписан меморандум о взаимопонимании.

Как передает Trend, об этом написала в Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

С азербайджанской стороны документ подписал глава МИД Джейхун Байрамов, а с венгерской - министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)