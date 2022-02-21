Азербайджанские депутаты встретились с Пашиняном
БАКУ/Trend/- Сегодня состоялась встреча представителей Азербайджана, Грузии, Украины, представленных в Парламентской Ассамблее «Евронест», а также сопредседателя со стороны Европейского Союза с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
На встрече были обсуждены отношения ЕС-Армения, Азербайджан-Армения.
Отметим, что депутаты Милли Меджлиса Таир Миркишили и Солтан Мамедов находятся в Ереване для участия в заседании комитета Парламентской ассамблеи «Евронест».
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Будут приняты меры по более эффективной организации работы сельскохозяйственных ярмарок - Кабмин Азербайджана
В Азербайджане будут выпущены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги
"Южный газовый коридор" отвечает требованиям энергетической и экологической безопасности – Парвиз Шахбазов
Госпогранслужба Украины опровергает заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины погранпункта в Ростовской области
В сказочном Баку меня поселили в номере под цифрой 1001… отсюда все и началось – интервью со всемирно известным исполнителем (ФОТО)
В ходе визита Президента Ильхама Алиева в Москву ожидается подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией
В Азербайджане награждена группа лиц, отличившихся в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог - Распоряжение
Обсуждены возможности участия Nebras Power в строительстве ветряных электростанций на освобожденных территориях Азербайджана
Очередная демонстрация враждебности со стороны армян - перекрыта дорога в аэропорт в связи с визитом азербайджанских депутатов (ФОТО)
Азербайджан готов продолжать усилия по обеспечению региональной и глобальной энергобезопасности – министр
Армяне передали Азербайджану останки тел в смешанном состоянии - начальник отдела Военной прокуратуры (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение дружбе и сотрудничеству с Соединенным Королевством
Президент Ильхам Алиев: Для развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Польшей имеются хорошие перспективы
Подозреваемый в убийстве женщины и двух ее детей является бывшим директором школы - Управление образования
В Баку определились победители турнира по теннису среди ветеранов Карабахской войны, журналистов и медийных личностей (ФОТО)
Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Ираном включает десятки наименований товаров – посол (ФОТО)