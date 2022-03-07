Использование термина «Нагорный Карабах» Минобороны России является провокацией, которая служит обострению ситуации в регионе - комментарий

БАКУ /Trend/ - Использование термина «Нагорный Карабах» в заявлении Минобороны России о гуманитарной помощи Украине недопустимо и является очередной провокацией ведомства, которая служит обострению ситуации в регионе.

Об этом сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

Он отметил, что административно-территориального субъекта под названием «Нагорный Карабах» в Азербайджанской Республике нет, и об этом знают официальные лица Минобороны России.

"В настоящее время территориальные субъекты, входящие в зону временной ответственности российских миротворцев, имеют официальные названия на азербайджанском языке, и если у лиц, выражающих официальную позицию Минобороны России, наблюдаются нарушения памяти из-за их неудач в Украине, они могут освежить свою память, взглянув на карты Генштаба и документы, подписанные между Азербайджаном и Россией.

Представители Минобороны России, подталкивающие к провокационным действиям, должны понимать, что постоянное высказывание таких раздражающих заявлений, прежде всего, создает несерьезный имидж представляемого ими военного ведомства и вызывает отвращение", - сказал Мирзабейли.

Обозреватель отметил, что это может нанести ущерб азербайджано-российским отношениям и привести к эскалации напряженности на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, за что будет отвечать представители Минобороны России, постоянно поощряющее сепаратизм.

"На фоне происходящих в мире событий Москве не следует испытывать терпение граждан немногих стран, пытающихся поддерживать нормальные отношения с Россией, в том числе народа Азербайджана.

В противном случае это означает, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства, выражающиеся в уважении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, и этот фактор способствует потере доверия к России во всем мире. Несомненна роль командира российских миротворцев Волкова, который завел бизнес с сепаратистами в Азербайджане. Поведение этого человека делает необходимым скорейшее прекращение выполнения им своей миссии", - добавил Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев)