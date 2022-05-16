Внесены изменения в состав Наблюдательного совета ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана №2516 от 22 февраля 2021 года "Об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Согласно документу, в части первой распоряжения №2516 от 22 февраля 2021 года Президента Азербайджана «Об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» слова «транспорт, связь и высокие технологии» заменяются словами «цифровое развитие и транспорт», слова «заместитель начальника» - словами «начальник», слова «Заур Гурбанов» заменяются словами «Хайям Мамедов».