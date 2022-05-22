Азербайджан и США установили отношения, которые приносят большую пользу в том числе Европе и другим странам - Роберт Секута

БАКУ/Trend/- Азербайджан и США установили отношения, которые приносят большую пользу в том числе Европе и другим странам.
Об этом сказал в воскресенье Trend бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута.
«Годы прочного партнерства между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном, как отмечает Президент Байден в своем послании Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, приносят свои плоды в критический момент. Работая вместе и реализуя энергетические проекты на протяжении многих лет - несмотря на то, что некоторые скептики сомневались в их реализации - наши страны установили отношения, которые приносят большую пользу Европе и другим странам и важны для глобальной энергетической безопасности»,- сказал он.
По словам Секуты, по мере того, как мир вновь осознает угрозы, стоящие перед безопасным потоком энергии, Азербайджан может сыграть важную роль в этом и в последующие годы.
«Как отмечается в письме президента, наше энергетическое
партнерство является фундаментом, на котором мы можем и должны
продолжать строить наши будущие отношения. Настал момент для
построения прочного мира на Южном Кавказе. Президент недвусмысленно
заявляет, что Соединенные Штаты могут и хотят помочь построить мир.
Как заявляет президент Байден, Соединенные Штаты Америки готовы
содействовать интенсификации дипломатических контактов между
Азербайджаном и Арменией и налаживанию Азербайджаном экономических,
транспортных связей и связей между людьми, что приведет к
процветанию Кавказского и Транскаспийского региона. Я знаю, что
многие азербайджанцы давно хотели этого. Очень важно, чтобы
и Азербайджан, и Армения воспользовались этой возможностью и взаимодействовали с Соединенными Штатами»,- заключил бывший посол США.