Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене - Путин

БАКУ /Trend/ - Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента России Владимира Путина, направленном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.

"Общепризнаны успехи, достигнутые Вашей страной в социально-экономическом развитии. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня.

С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов", - говорится в письме.