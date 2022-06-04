Состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России

БАКУ /Trend/ - 3 июня 2022 года в Москве состоялось 10-е заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством Заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, Вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, передает Trend со ссылкой на на сайт правительства РФ.

Согласно информации, стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджанской Республики и Республики Армения.

Также в ходе заседания состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении.

Стороны продолжат работу по реализации договорённостей лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации относительно разблокирования транспортных связей в регионе.