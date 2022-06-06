ЕС и ПРООН предоставят техническую помощь Азербайджану в процессе разминирования освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - ЕС и ПРООН предоставят техническую помощь Азербайджану в процессе разминирования освобожденных от оккупации территорий.

Как передает Trend, об этом сказал председатель Агентства по разминированию Азербайджана Вюгар Сулейманов на презентации в понедельник совместного проекта ЕС и ПРООН, направленного на содействие процессу разминирования на освобожденных землях.

«Данный проект направлен на оказание важной технической помощи в целях поддержки процесса разминирования», - сказал Сулейманов.

По его словам, с ноября 2020 года от разрыва мин погибли 39 человек и пострадали 184. Общее число минных инцидентов достигло 223.

«Процесс разминирования был сосредоточен в его начале на ключевых объектах инфраструктуры, важных для обеспечения средств к существованию. С начала этого процесса от мин было очищено 32 000 гектаров высокоприоритетных земель, было обнаружено 60 000 мин и боеприпасов», - добавил Сулейманов.