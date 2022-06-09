МИД Азербайджана о судьбе граждан страны, остававшихся на судне в украинском порту

БАКУ /Trend/ - Некоторое время назад стало известно, что на борту судна “Orion S”, стоящего в украинском порту Ольвия, остаются четыре члена экипажа, являющиеся гражданами Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Trend в четверг сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что посольство Азербайджана в Украине связалось с экипажем, и после согласования решения покинуть судно из-за ухудшения ситуации с безопасностью в районах, прилегающих к порту, граждане Азербайджана покинули судно, после чего были доставлены к границе с Молдовой.

"Граждане Азербайджана вернулись на родину через Румынию и Турцию. В посольство Азербайджана пока не поступала информация о гражданах страны, остающихся на каком-либо другом судне в этой стране. Наше посольство изучает этот вопрос", - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)