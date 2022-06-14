Шушинская декларация - это "дорожная карта" совместной деятельности по обеспечению глобальной безопасности - Рамиль Усубов

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество с Турцией в области безопасности является одной из ключевых линий проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политики, концепции безопасности, адаптированной к новым вызовам

Как передает во вторник Trend, об этом в интервью газете "Aзербайджан" сказал секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов.

Он отметил, что при реализации концепции, обеспечивающей активное участие Азербайджана в региональной и глобальной системе безопасности, совместно с официальной Анкарой определяются единая позиция, единая деятельность, единые цели и достигаются эффективные результаты в реализации процесса. Это также вопрос, проистекающий из положений Шушинской декларации.

"Шушинская декларация является "дорожной картой" совместной деятельности по обеспечению региональной, глобальной безопасности и постоянно требует новых подходов», - сказал он.

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