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Спикер парламента Азербайджана примет участие в конференции в Турции

Политика Материалы 18 июня 2022 16:17
Спикер парламента Азербайджана примет участие в конференции в Турции

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 19 июня делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой отправится в Стамбул (Турция) для участия в конференции на тему международного сотрудничества по вопросам миграции и беженцев.

Как сообщили Trend в субботу в пресс-службе Милли Меджлиса, мероприятие проводится при совместной организации Межпарламентского союза и Великого Национального собрания Турции.

Сахиба Гафарова выступит на конференции. В мероприятии также примут участие председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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