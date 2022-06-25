Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Австрии в стране Бернда Александра Байерля в связи с завершением его дипломатической деятельности.

Как сообщили Trend в субботу в МИД, министр поблагодарил посла Австрии за усилия по развитию связей между двумя странами в период его работы в Азербайджане и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Джейхун Байрамов отметил, что визиты и встречи на высоком уровне между двумя странами способствуют укреплению двусторонних связей.

Посол подчеркнул, что Азербайджан является стабильной страной и надежным партнером в регионе, а также отметил появление в постпандемийный период новых возможностей для дальнейшего развития отношений.

Стороны отметили потенциал расширения сотрудничества между двумя странами в ряде сфер, в том числе в экономической, торговой, гуманитарной, культурной и других.

На встрече были обсуждены текущая ситуация в регионе, усилия по миростроительству, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов выразил австрийскому дипломату свои наилучшие пожелания.

(Перевод: Нубар Кулузаде)