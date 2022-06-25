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Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии (ФОТО)

Политика Материалы 25 июня 2022 15:52
Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 25 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Австрии в стране Бернда Александра Байерля в связи с завершением его дипломатической деятельности.

Как сообщили Trend в субботу в МИД, министр поблагодарил посла Австрии за усилия по развитию связей между двумя странами в период его работы в Азербайджане и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Джейхун Байрамов отметил, что визиты и встречи на высоком уровне между двумя странами способствуют укреплению двусторонних связей.

Посол подчеркнул, что Азербайджан является стабильной страной и надежным партнером в регионе, а также отметил появление в постпандемийный период новых возможностей для дальнейшего развития отношений.

Стороны отметили потенциал расширения сотрудничества между двумя странами в ряде сфер, в том числе в экономической, торговой, гуманитарной, культурной и других.

На встрече были обсуждены текущая ситуация в регионе, усилия по миростроительству, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов выразил австрийскому дипломату свои наилучшие пожелания.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии (ФОТО)
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