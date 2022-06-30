На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 июня в Центре Гейдара Алиева начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященная теме «Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития».

Как сообщает в четверг Trend, после официальной части на конференции выступают главы делегаций.

Отметим, что в форуме принимают участие парламентские делегации из более чем 40 стран мира, а также представители девяти международных парламентских организаций. В состав делегаций вошли председатели парламентов 15 стран.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)