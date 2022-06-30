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На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)

Политика Материалы 30 июня 2022 14:13
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 30 июня в Центре Гейдара Алиева начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященная теме «Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития».

Как сообщает в четверг Trend, после официальной части на конференции выступают главы делегаций.

Отметим, что в форуме принимают участие парламентские делегации из более чем 40 стран мира, а также представители девяти международных парламентских организаций. В состав делегаций вошли председатели парламентов 15 стран.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций (ФОТО)
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