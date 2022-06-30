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Самолет-амфибия МЧС, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 30 июня 2022 16:58
Самолет-амфибия МЧС, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджан вернулся самолет-амфибия BE-200ÇS МЧС, направленный в Турцию в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева для оказания помощи братской стране в тушении и предотвращении распространения лесных пожаров.

Как сообщили Trend в МЧС Азербайджана, самолет-амфибия, выполнивший задачу по тушению лесных пожаров совместно с турецкими противопожарными подразделениями, приземлился в 14:25 30 июня в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Самолет-амфибия МЧС, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан (ФОТО)
Самолет-амфибия МЧС, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан (ФОТО)
Самолет-амфибия МЧС, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан (ФОТО)
Самолет-амфибия МЧС, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан (ФОТО)
Самолет-амфибия МЧС, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан (ФОТО)
Самолет-амфибия МЧС, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан (ФОТО)
Самолет-амфибия МЧС, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан (ФОТО)
Самолет-амфибия МЧС, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, вернулся в Азербайджан (ФОТО)
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