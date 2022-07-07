Азербайджан поддерживает Турцию в вопросе энергетической безопасности – Джахит Багчи

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан – две братские страны, расположенные между Востоком и Западом, которые развивают отношения во всех сферах.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на Неделе дипломатии «Союзнические отношения между Турцией и Азербайджаном после Шушинской декларации, новые региональные реалии и роль Турции в восстановлении и развитии Карабаха» в Университете ADA.

Азербайджан поддерживает Турцию в вопросах энергетической безопасности, отметил дипломат.

«Азербайджан построил газопроводы, по которым поставляет газ в Европу через территорию Турции», - добавил Багчи.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)