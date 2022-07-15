В Шуше завершились Дни поэзии Вагифа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Шуше завершились Дни поэзии Вагифа.

В их рамках 15 июля перед музейно-мавзолейным комплексом Моллы Панаха Вагифа состоялось мероприятие.

Как сообщает Trend, на нем прозвучали стихи известных поэтов на тему Карабаха, состоялись выступления молодых поэтов в рамках проекта Yeni nəfəs.

Таким образом, на карабахской земле вновь прозвучали стихи и газели.

Напомним, что накануне в рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше была организована книжная выставка перед гостиницей "Карабах".

Отметим, что торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии в Шуше 14 января 1982 года с участием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева было проявлением его большого внимания к национальной литературе, истории и культуре.

Именно в рамках этой поездки общенациональный лидер Гейдар Алиев дал указание о проведении Дней поэзии Вагифа, и с 29 июля по 3 августа 1982 года в Шуше в первый раз прошло это мероприятие.

После освобождения города Шуша от армянской оккупации в результате победы нашей армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Дни поэзии Вагифа вновь проводятся в нашей культурной столице.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)