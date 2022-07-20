Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы – Джейхун Байрамов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 июля в рамках рабочей поездки в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в мероприятии, прошедшем в Центре европейской политики (EPC).

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в мероприятии, организованном при поддержке азербайджанского посольства в Бельгии, приняли участие официальные лица различных политических институтов Евросоюза, представители Европарламента, сотрудники бельгийского МИД, различных аналитических центров, представители медиа и др.

Байрамов, выступая на мероприятии, модератором которого стала главный политический аналитик EPC Аманда Пол, рассказал о важных вопросах партнерства между Азербайджаном и Европейским союзом, в том числе проинформировал о недавней встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку, подписании меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики.

Отметив, что Азербайджан является надежным партнером Европы, министр подчеркнул, что наша страна играет важную роль в европейской энергетической безопасности.

Он также сообщил, что сегодня Азербайджан является экспортером электроэнергии, и выразил уверенность в том, что электроэнергия, вырабатываемая из ВИЭ, в ближайшие годы будет экспортироваться в Европу.

Кроме того, министр проинформировал участников мероприятия о широкомасштабных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, и с удовлетворением отметил, что сегодня в освобожденное село Агалы Зангиланского района вернулась группа его уроженцев.

Затем Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников, в том числе о новой ситуации на Южном Кавказе после второй Карабахской войны, транспортных связях, усилиях по достижению мира, а также о ситуации в Украине.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим темам.