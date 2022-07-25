Проводятся практические занятия с курсантами Военного института им. Гейдара Алиева в полевых условиях (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С курсантами Военного института имени Гейдара Алиева проводятся практические занятия в полевых условиях.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с утвержденными учебным планом и программой Военного института, курсанты выполняют различные нормативы по строевой, физической и огневой подготовке.

На занятиях личному составу разъясняются правила техники безопасности. Ознакомившись с условиями стрельб, курсанты совершенствуют навыки обнаружения и поражения огнем целей условного противника на полигоне, приведения оружия в боеготовность и его применения.

По завершении практических занятий действия курсантов будут оценены в соответствии с достигнутыми результатами, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)