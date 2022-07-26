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Армянские вооруженные формирования за сутки совершили 9 провокаций – минобороны Азербайджана

Политика Материалы 26 июля 2022 11:30 (UTC +04:00)
Армянские вооруженные формирования за сутки совершили 9 провокаций – минобороны Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки армянские вооруженные формирования совершили девять вооруженных провокаций. Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана.

В двух случаях армянские вооруженные формирования с позиций в направлении населенного пункта Сайбалы Гаракильсинского района азербайджано-армянской государственной границы обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района.

Еще семь провокаций зафиксированы на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Члены незаконного армянского вооруженного формирования из оружия различного калибра с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Ходжалинского районов.

Во всех случаях в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями нашей армии, обстрел противника был подавлен, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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