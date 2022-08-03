Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили ситуацию в Карабахе

БАКУ /Trend/ - 3 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и возникшую напряженность.

Министр Джейхун Байрамов довел до внимания собеседника тот факт, что в последние дни со стороны Армении были совершены провокации как в приграничных районах двух государств, так и на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, а 3 августа в результате интенсивного обстрела позиций подразделений азербайджанской армии в направлении Лачинского района членами незаконных армянских вооруженных формирований погиб военнослужащий азербайджанской армии. Было подчеркнуто, что ВС Азербайджана принимают адекватные ответные меры на военные провокации на своих суверенных территориях.

Глава МИД подчеркнул, что эти провокации представляют собой грубое нарушение трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также заявлений между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля и подрывают усилия по посредничеству. Байрамов отметил, что вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, до сих пор вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные отряды не были полностью выведены с азербайджанских территорий, что является недопустимым. Было отмечено, что невыполнение Арменией взятых на себя обязательств является основной причиной напряженности в регионе.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)