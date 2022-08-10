Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдала за выступлениями наших борцов за медали на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали в первый день соревнований по борьбе в рамках V Игр исламской солидарности в турецкой Конье.

Как передает Trend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и генеральный секретарь НОК Азер Алиев наблюдали за встречами за медали соревнований, организованных в спортзале Технического университета Коньи.

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