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Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)

Политика Материалы 17 августа 2022 16:23 (UTC +04:00)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В рамках «Армейских международных игр-2022» в Гвардейском гарнизоне Казахстана состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня», сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Второй экипаж азербайджанской команды успешно выступил в индивидуальном заезде. Преодолев полосу препятствий и заминированную территорию, артиллеристы точным огнем уничтожили из пулеметов, минометов, гранатометов и автоматов заданные цели.

Решением судей, азербайджанским военнослужащим, продемонстрировавшим профессионализм, было присуждено третье место среди девяти команд.

Первое место заняли артиллеристы Казахстана, а на втором месте расположились российские артиллеристы.

Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
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