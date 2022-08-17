Состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках «Армейских международных игр-2022» в Гвардейском гарнизоне Казахстана состоялся очередной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня», сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Второй экипаж азербайджанской команды успешно выступил в индивидуальном заезде. Преодолев полосу препятствий и заминированную территорию, артиллеристы точным огнем уничтожили из пулеметов, минометов, гранатометов и автоматов заданные цели.

Решением судей, азербайджанским военнослужащим, продемонстрировавшим профессионализм, было присуждено третье место среди девяти команд.

Первое место заняли артиллеристы Казахстана, а на втором месте расположились российские артиллеристы.