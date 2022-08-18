Армения создаст пункты пропуска на границе с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал постановление о создании пунктов пропуска на азербайджано-армянской границе, передает в четверг Trend со ссылкой на сайт правительства Армении.

В размещённом на официальном сайте правительства Армении документе указаны настоящие - азербайджанские - топонимы населенных пунктов и районов в Карабахе.

Так, пункты пропуска будут установлены в:

- "Сотк" ("Кельбаджар"), Гегаркуникская область (Кельбаджарский район)

- "Ерасх" ("Садарак"), Араратская область (Садаракский район)

- "Караундж" ("Эйвазлы"), Сюникская область (Губадлинский район).

Отмечается, что распоряжение вступает в силу на следующий день со дня его официальной публикации.