В Азербайджане внесены изменения в закон о персонифицированном учете в системе госсоциального страхования

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О персонифицированном учете в системе государственного социального страхования".

Согласно изменениям, электронные услуги в области персонифицированного учета (учет страхователя и страхуемого, предоставление страхуемому сведений об индивидуальном счете, номере социального страхования и т.д.) реализуются посредством централизованной электронной информационной системы органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти.

Индивидуальный учет военнослужащих и сотрудников субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности с учетом особенностей службы, сотрудников субъектов оперативно-розыскной деятельности и других сотрудников и лиц, сведения о которых в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной тайне" являются конфиденциальными, будет осуществляться в порядке, определяемом органом (структурой), определяемой соответствующим органом исполнительной власти.