Назначены новые послы Азербайджана в Республике Корея, Кувейте и на Кубе

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Рамина Гасанова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Германии.

Другим распоряжением главы государства Рамин Гасанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Корея.

Кроме того, распоряжениями Президента Ильхама Алиева Эльхан Джахангир оглу Гахраман отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Кувейте, Эмиль Зульфугар оглу Керимов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Кувейте.

Яшар Теймур оглу Алиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана на Кубе, Руслан Новруз оглу Рзаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана на Кубе.