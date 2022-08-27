В селе Агалы завершено строительство 200 домов, будут построены еще 150

ШУША /Trend/ - В селе Агалы Зангиланского района завершено строительство 200 домов и планируется построить еще 150.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше.

Он отметил, что запланировано строительство двух-трехэтажных зданий и отеля.

"При реконструкции и восстановлении Зангилана принимаются во внимание цели ООН в области устойчивого развития", - добавил Гаджиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)