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В селе Агалы завершено строительство 200 домов, будут построены еще 150

Политика Материалы 27 августа 2022 12:57 (UTC +04:00)
В селе Агалы завершено строительство 200 домов, будут построены еще 150

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ШУША /Trend/ - В селе Агалы Зангиланского района завершено строительство 200 домов и планируется построить еще 150.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше.

Он отметил, что запланировано строительство двух-трехэтажных зданий и отеля.

"При реконструкции и восстановлении Зангилана принимаются во внимание цели ООН в области устойчивого развития", - добавил Гаджиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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