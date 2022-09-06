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Азербайджан продемонстрировал на ADEX-2022 минометы отечественного производства (ФОТО)

Политика Материалы 6 сентября 2022 14:11 (UTC +04:00)
Азербайджан продемонстрировал на ADEX-2022 минометы отечественного производства (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - На четвертой Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2022 министерство оборонной промышленности страны представило ряд минометов отечественного производства.

Как сообщает во вторник Trend, 120-миллиметровый миномет за 43 секунды способен выпустить до восьми мин. При этом дальность выпускаемых снарядов может достигать семи километров.

Также министерство представило и другие минометы, со снарядами меньшего калибра. Их дальность стрельбы составляет от двух до четырёх километров.

Минометы можно зарядить 40-миллиметровыми, 60-миллиметровыми, 82-миллиметровыми, а также 120-миллиметровыми минами.

Отметим, что азербайджанские минометы также экспортируются в другие страны.

Азербайджан продемонстрировал на ADEX-2022 минометы отечественного производства (ФОТО)
Азербайджан продемонстрировал на ADEX-2022 минометы отечественного производства (ФОТО)
Азербайджан продемонстрировал на ADEX-2022 минометы отечественного производства (ФОТО)
Азербайджан продемонстрировал на ADEX-2022 минометы отечественного производства (ФОТО)
Азербайджан продемонстрировал на ADEX-2022 минометы отечественного производства (ФОТО)
Азербайджан продемонстрировал на ADEX-2022 минометы отечественного производства (ФОТО)
Азербайджан продемонстрировал на ADEX-2022 минометы отечественного производства (ФОТО)
Азербайджан продемонстрировал на ADEX-2022 минометы отечественного производства (ФОТО)
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