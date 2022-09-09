Необходимо призвать ЮНЕСКО к скорейшей отправке своей миссии в Карабах - путешественник из Канады

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Необходимо призвать ЮНЕСКО к скорейшей отправке своей миссии в Карабах.

Об этом сказал Trend в пятницу путешественник из Канады Франциско Рейес.

«Создать условия для безопасности туристов - первостепенная задача для развития этого сектора. К сожалению, масштаб заминированных территорий Карабахского региона препятствует скорейшему развитию», - сказал он.

По словам Рейеса, ЮНЕСКО и другие международные организации должны посетить эти территории для непосредственной оценки разрушений, оказания помощи в процессе разминирования и донесения правды до мирового сообщества.

«В Карабахе я впервые. Думаю, что Азербайджан видит много возможностей для экономического развития в этом регионе. Видно, что тут есть все предпосылки для успешного развития туризма. Уже заложено хорошее начало, построены отличные дороги, международный аэропорт. Меня также впечатлили уже построенные дома и планы по строительству и восстановлению сел. Я уверен, что благодаря всеобщим усилиям этот регион превратится в одно из ключевых туристических направлений», - добавил он.

Напомним, что продолжается визит известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.