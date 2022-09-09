Иностранные путешественники понаблюдали за процессом разминирования в Джабраиле (ФОТО/ВИДЕО)

ДЖАБРАИЛ /Trend/ - Иностранные путешественники понаблюдали за процессом разминирования в Джабраиле.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, они ознакомились с работами по разминированию на территории села Мехтили Джабраильского района, а также понаблюдали за процессом обезвреживания обнаруженных мин.

Было отмечено, что на одном квадратном километре находится более трех мин, а в сутки обезвреживается около 4-5 мин.

Напомним, что продолжается визит известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.