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Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)

Политика Материалы 9 сентября 2022 16:16 (UTC +04:00)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШУША /Trend/ - Продолжается очередное посещение города Шуша делегациями неправительственных организаций (НПО), действующих в Азербайджане, в расширенном составе, сообщает в пятницу Trend.

По словам заведующего сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана Вусала Гулиева, визит, организованный Агентством государственной поддержки НПО, завершится завтра. В целом Шушу посетят 500 человек, среди которых более 150 представителей НПО, а также блогеры, общественные активисты и члены семей шехидов.

Гулиев добавил, что поездки представителей НПО на освобожденные территории организуются регулярно. Они знакомятся с тяжелыми последствиями оккупации территорий, разрушенных в результате армянской политики геноцида в отношении материально-культурного и исторического наследия азербайджанского народа. В то же время участники поездок знакомятся с масштабами и темпами строительных работ, проводимых в Шуше и на других освобожденных от оккупации территориях.

Отметим, что поездка представителей НПО в Шушу является 14-й по счету, осуществляемой ими в Карабахский регион. На сегодня только в Шушу были организованы поездки более 1000, а в целом в Карабах - до 2000 представителей НПО.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
Продолжается поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)
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