Армения препятствует миру, совершая провокации

БАКУ /Trend/ - 44-дневная война, произошедшая два года назад, закончилась сокрушительным поражением Армении. Азербайджан, одержавший полномасштабную победу, тем не менее выступил с предложением сотрудничества для достижения мира в регионе. Руководство Армении должно было правильно оценить эти возможности, протянутую стране руку мира. Ведь больше всего это нужно самой Армении. Но наблюдается обратное. Армения препятствует установлению мира, совершая провокации.

Об этом Trend сказал во вторник депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

Депутат отметил, что сегодня на примере политики премьер-министра Никола Пашиняна можно оценить политику, проводимую Арменией, как лицемерную.

«Никол Пашинян на встречах в Москве и Брюсселе говорит о мире, делая вид, что стремится к подписанию мирного соглашения. Но в реальности он продолжает провокационные шаги. Совершая визиты в зарубежные страны он просит поддержки у руководителей отдельных государств для восстановления своего политического имиджа, а также возрождения армянской армии, разгромленной в войне. Его цель ясна. Ободренная подходом некоторых западных центров и государств, выступающих против достижения прочного мира в регионе, Армения прибегает к провокациям, которые вновь приведут к войне», - сказал Искендеров.

Он отметил, что позиция, которую в последнее время демонстрируют власти Армении на примере Пашиняна, в частности его выступление на форуме во Владивостоке, основанное на риторике противостояния, напоминает ситуацию в период товузских событий.

«В то время власти Армении применяли ту же лицемерную политику и риторику. Однако они не должны забывать, что товузские события, а точнее провокации, совершенные Арменией в то время, повлекли за собой впоследствии 44-дневную войну. Власти Армении должны знать, что на этот раз «Железный кулак» будет более смертоносным», - добавил Искендеров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)