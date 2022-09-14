ТюркПА распространила заявление в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе

БАКУ /Trend/ - Секретариат Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) выражает глубокую обеспокоенность и решительно осуждает военную провокацию вооруженных сил Армении, которая привела к жертвам на азербайджано-армянской границе на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях.

Как сообщает в среду Trend, ТюркПА, подтверждая свою приверженность нормам и принципам международного права и поддержку территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ братского Азербайджана, подчеркивает важность усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией во имя устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

Секретариат выражает соболезнования семьям шехидов, братскому азербайджанскому народу, желает скорейшего исцеления раненым.

(Перевод: Фидан Мустафаева)