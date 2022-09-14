Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 14 сентября по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром-Абдуллахианом, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу об очередных широкомасштабных провокациях, которые Армения предприняла против Азербайджана, грубо нарушив принципы международного права и взятые на себя обязательства. Подчеркнув, что в ответ на эту провокацию, угрожающую территориальной целостности Азербайджана, безопасности военных и гражданских лиц, азербайджанскими Вооруженными силами были приняты ответные меры, министр сказал, что в ходе предотвращения провокации погибли 50 азербайджанских военнослужащих. Было доведено до внимания нанесение провокацией Армении серьезного ущерба мирному процессу в то время как на освобожденных территориях Азербайджаном ведутся восстановительные и строительные работы, а также предпринимаются попытки нормализации отношений между двумя государствами.

Хусейн Амир-Абдуллахиан отметил, что напряженность между Азербайджаном и Арменией вызывает обеспокоенность. Он добавил, что для Ирана важна территориальная целостность и неприкосновенность международных границ стран региона. Министр также сказал, что Иран выступает за мирное урегулирование вопросов между Азербайджаном и Арменией посредством переговоров, и готов оказать в этом содействие.

Главы МИД также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)