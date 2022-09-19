Азербайджанская община в Праге провела пикет

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община провела в Праге (Чехия) санкционированный пикет.

Как сообщили Trend в понедельник в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, в ходе акции, состоявшегося на Крижовницкой площади, наши соотечественники выразили протест против широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе Азербайджана, привлекли внимание местной общественности к разрушению азербайджанского культурного наследия, актам вандализма, совершенным армянами на азербайджанских землях при полном безмолвии международных организаций, а также к факторам, препятствующим миру в регионе.

Во время акции демонстрировались список наших военнослужащих, погибших при предотвращении последней армянской провокации, а также лозунги “Остановите армянскую агрессию!”, “Остановить армянский террор!”, “ЮНЕСКО, защити азербайджанское наследие в Иреване!”, “Остановите армянский вандализм!”.

Пикет был организован активистом диаспоры Фаридом Амиралиевым.

(Перевод: Фидан Мустафаева)