БАКУ /Trend/ - Дом Азербайджана в Париже обратился к международной общественности, чтобы выразить протест против широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе Азербайджана.

Как сообщили Trend в понедельник в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, в заявлении подробно говорится о военной провокации, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении, начиная с ночи 12 сентября 2022 года. Подчеркивается, что вся ответственность за эту провокацию, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении.

В заявлении отмечается, что азербайджанская община в Париже переживает чувство глубокой обеспокоенности в связи с агрессивной политикой Армении, игнорирующей нормы международного права, так как явно налицо ее стремление всеми средствами помешать процессу нормализации и мирных переговоров, проводимых по инициативе Азербайджана при посредничестве Европейского союза.

Дом Азербайджана в Париже призвал международные структуры принять практические шаги и активизировать усилия для прекращения раз и навсегда агрессивной политики, реваншистских идей Армении и принуждения ее к миру.