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Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Швеции

Политика Материалы 24 сентября 2022 09:27 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Швеции

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БАКУ /Trend/ - В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

Как сообщает в субботу Trend, об этом глава МИД Азербайджана написал в Twitter.

«Рад встретиться с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Я проинформировал министра об эскалации, инициированной Арменией, и еще раз выразил приверженность Азербайджана мирному процессу. Мы также обсудили возможности расширения азербайджано-шведского сотрудничества», - отметил Джейхун Байрамов.

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