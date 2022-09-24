Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Швеции

БАКУ /Trend/ - В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

Как сообщает в субботу Trend, об этом глава МИД Азербайджана написал в Twitter.

«Рад встретиться с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Я проинформировал министра об эскалации, инициированной Арменией, и еще раз выразил приверженность Азербайджана мирному процессу. Мы также обсудили возможности расширения азербайджано-шведского сотрудничества», - отметил Джейхун Байрамов.