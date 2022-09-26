Два года назад начался очень важный этап в современной истории Азербайджана - Сабина Алиева

БАКУ /Trend/ - Интервью уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой АМИ Trend

- 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти. Что вы можете сказать о новых реалиях, возникших в стране и регионе после Отечественной войны Азербайджана?

- Два года назад, 27 сентября начался очень важный этап в современной истории Азербайджана. Объявление этой даты Днем памяти имеет особое значение. Победа в этой войне, объединившей весь азербайджанский народ в единый кулак, привела к созданию возможностей для миростроительства и развития всего нашего региона. Автором этой победы стали ВС Азербайджана под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, проявившие большой героизм в боях. Были созданы условия для возвращения наших вынужденных переселенцев на родные земли, по которым они тосковали долгие годы, и сегодня мы переживаем радость "Большого возвращения".

Да упокоит Аллах души наших шехидов, пожертвовавших своими жизнями во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана, желаю терпения их семьям. Мы всегда будем гордиться нашими шехидами, азербайджанский народ всегда будет чтить их память.

Также я хотела бы почтить память наших мирных жителей, ставших шехидами в результате тяжких преступлений, совершенных врагом, в том числе память погибших детей. Армения должна ответить за эти преступления, совершенные против мирного населения, за нарушение требований IV Женевской конвенции.

Моральным долгом для всех нас является забота о семьях шехидов, а также о наших героических ветеранах. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют особое внимание заботе о семьях шехидов и ветеранов, это является важной задачей для государственных структур.

После окончания второй Карабахской войны мы так же расширили нашу деятельность в этом направлении, создали новый сектор, связанный с защитой прав семей шехидов и ветеранов войны. Мы регулярно посещаем семьи шехидов и относимся к их обращениям с особым вниманием. В регионах проводятся акции по оказанию медико-психологической помощи помощи членам семей шехидов и ветеранам войны, оказанию им поддержки.

- Около 30 лет Армения совершала различные провокации против Азербайджана. Что бы вы могли сказать об этом в контексте прав человека?

- Азербайджан с момента обретения независимости и до наших дней страдает от политики агрессии и этнической ненависти Армении. Армения совершила множество международных преступлений против нашей страны, таких как военная агрессия, геноцид, этническая чистка, терроризм, экологические преступления, разрушение и осквернение исторических, религиозных, культурных памятников, минирование территорий, использование наемников, нападения на мирных жителей с использованием запрещенного оружия.

В то же время в период оккупации на международно признанных территориях Азербайджана проводилась политика незаконного переселения, армяне из Армении, а также из Ливана и Сирии были незаконно размещены на наших землях, в домах, принадлежащих азербайджанцам. Когда в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года армяне покидали наши оккупированные земли, а также недавно, когда они покидали лачинские села Забух и Сус, мы были свидетелями проявлений политики ненависти, заложенной Арменией. В их числе - нанесение ущерба флоре и фауне, поджоги и осквернение домов.

Азербайджанская сторона и в период после прекращения военных действий несла потери в результате взрыва мин, установленных Арменией. Каждое из этих преступлений является нарушением прав и свобод человека. Были нарушены многочисленные основные права азербайджанского народа, не соблюдаются требования международного права. Правительством Азербайджана продолжается работа по информированию мировой общественности об этих фактах, привлечению Армении к правосудию за ее преступления. Аппарат омбудсмена так же за 20 лет своей деятельности уделял этой сфере особое внимание. После Отечественной войны работе по информированию международной общественности стало уделяться еще большее внимание. Мы предприняли шаги в этом направлении и продолжаем это делать.

В отношении Армении не были приняты какие-либо серьезные меры. Недопустимо, чтобы военно-политическое руководство этой страны совершало новые преступные действия.

- В связи с последними провокациями Армении аппаратом омбудсмена были сделаны заявления. Что вы считаете главным препятствием на пути к миру в регионе и фактором, усиливающим напряженность?

- Естественно, серьезную озабоченность вызывает тот факт, что ВС Армении постоянно осуществляют провокации против Азербайджана и в послевоенный период. При пресечении широкомасштабной армянской провокации, предпринятой ночью 12 сентября на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском, Зангиланском направлениях, стали шехидами наши военнослужащие, есть раненые. В то же время ранены двое наших мирных граждан.

В связи с широкомасштабной провокацией Армении мы направили обращение соответствующим международным организациям, дипломатическим представительствам. Мы призвали мировое сообщество жестко отреагировать на действия Армении, угрожающие справедливому и устойчивому миру в регионе.

Нападения Армении создали серьезную угрозу жизни и здоровью людей и нарушили их многочисленные фундаментальные права. Прежде всего, эти действия являются свидетельством неуважения к международным правовым нормам, а также требованиям трехсторонних заявлений, подписанных также армянским лидером. Кроме того, с окончания войны и до сегодняшнего дня мы неоднократно обращались к международному сообществу в связи с вопросом непредоставления Арменией точных карт минных полей. Минная угроза затягивает процесс возвращения наших граждан на родные земли, освобожденные от оккупации, а также приводит к гибели и инвалидности людей. Однако за это время армянскими вооруженными силами неоднократно предпринимались новые попытки минирования наших территорий. Недавно было предотвращено минирование диверсионной группой ущелий в Кяльбаджаре. В Зангилане было обнаружено и обезврежено взрывное устройство весом более 55 кг, рассчитанное на уничтожение большого числа личного состава и техники нашей армии, а в Ходжалы - мины-ловушки. Это само по себе доказывает, что Армения, несмотря на все предупреждения, пренебрегает международным и гуманитарным правом, правами человека, а ее безнаказанность на международном уровне приводит к негативным последствиям.

Мы считаем, что за этой политикой в ​​целом стоит ненависть к Азербайджану на этнической почве. Об этом свидетельствуют нападения армянских общин на наши дипломатические представительства за рубежом под видом "мирных акций", озвучивание различных лозунгов и попытки совершения актов вандализма. Мы выразили свое мнение международной общественности в связи с этими нападениями, а также призвали страны, в которых расположены наши дипломатические представительства, обеспечить безопасность посольств и дипломатов. Такие нападения обязаны предотвращаться в соответствии с обязательствами, взятыми на себя принимающими государствами в рамках международного права.

- Что вы можете сказать по вопросу важности международной поддержки Азербайджана?

- В то время, когда Азербайджан начал процесс «Большого возвращения» и осуществляет комплексные строительные работы на территориях, разрушенных во время оккупации, должны быть решительно осуждены враждебные шаги Армении. Так, после второй Карабахской войны появились очень важные возможности для установления мира в регионе. Это было выгодно и армянской стороне, ее народу. Однако очень жаль, что Армения не только пренебрегла мирными инициативами, но и продемонстрировала свои деструктивные намерения многочисленными провокациями.

Еще раз хочу отметить, что в этом плане важна и роль механизмов воздействия на международном уровне. Хотя наш народ около 30 лет страдал от последствий оккупационной политики Армении, против нее не было принято никаких решительных мер на международном уровне. В регионе сложились новые реалии, соответствующие международные структуры, продемонстрировав справедливый подход, должны осудить угрожающие жизни людей провокации Армении, внести свой вклад в процесс миростроительства в Южнокавказском регионе. Наша структура как институт омбудсмена продолжит вносить необходимый вклад в этом направлении, которое является приоритетным в нашей деятельности.

Надеюсь, что военно-политическое руководство Армении извлечет уроки из последних событий и приложит усилия в направлении мира и сосуществования, а международное сообщество окажет поддержку Азербайджану в его мирных усилиях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)