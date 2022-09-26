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Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ - демарш в сторону России

Политика Материалы 26 сентября 2022 19:51 (UTC +04:00)
Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ - демарш в сторону России

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БАКУ/Trend/- Армения не будет принимать участия в учениях ОДКБ в Казахстане, об этом сообщили в Минобороны страны в ответ на запрос армянских СМИ, сообщает Trend.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны РА, исходя из поставленных перед ВС РА задач, приняло решение воздержаться от участия подразделений ВС РА в проводимых в Казахстане в рамках ОДКБ учениях", - заявили в министерстве.

Напомним, учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ состоятся в Казахстане с 26 сентября по 8 октября.

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