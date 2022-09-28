ПРООН продолжает поддержку деятельности по разминированию в Азербайджане - Чару Бист

БАКУ /Trend/ - ПРООН (Программа развития ООН) продолжает оказывать поддержку деятельности по разминированию в Азербайджане.

Об этом Trend сказала в среду постоянный представитель ПРООН в Азербайджане Чару Бист.

“Одним из новых приоритетов, которые мы вместе с Агентством Азербайджана по разминированию планируем реализовать, является гендерный и экологический компоненты деятельности по разминированию. Гендерный компонент фокусируется на роли женщин в области горных работ. В связи с этим потенциально могут быть созданы женские группы по разминированию”, - сказала она.

Кроме того, было проведено исследование воздействия процесса разминирования на окружающую среду, что является очень важным вопросом, который необходимо решить, добавила она.

Постоянный представитель ПРООН также отметила различные проекты в рамках поддержки ПРООН в области разминирования, которые включают в себя наращивание человеческого потенциала, предоставление оборудования, обеспечение того, чтобы поддержка оказывалась в соответствии с международной практикой.

“Разминирование в настоящее время является действительно важным приоритетом для правительства Азербайджана. ПРООН является многолетним партнером Агентства Азербайджана. За прошедший период мы мобилизовали огромный объем финансирования совместно с различными международными организациями для решения проблемы разминирования”, - добавила Чару Бист.