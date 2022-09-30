Кабмин Азербайджана внес изменения в документ о нормах пробега служебных транспортных средств

БАКУ /Trend/ - Ежемесячная норма пробега транспортных средств, используемых для организации в мобильной форме мониторинга и оказания услуг по направлениям деятельности центров "DOST", будет определяться в соответствии с расстоянием, пройденным автомобилем.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес соответствующие изменения в "Нормы месячного пробега и эксплуатационных расходов для служебных легковых, автомобилей специального назначения и иных автотранспортных средств в ведомствах, предприятиях и организациях (за исключением автомобилей специального назначения и иных транспортных средств в военных структурах, органах государственной безопасности, внешней разведки, правоохранительных и прокурорских органах), финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики".

(Перевод: Нубар Кулузаде)