Генпрокуратура Азербайджана о распространившихся в соцсетях видеокадрах с военнослужащими

БАКУ /Trend/ - На некоторых страницах в социальных сетях опубликованы видеокадры, где якобы азербайджанские военнослужащие расстреляли задержанных армянских диверсантов.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, Военная прокуратура Азербайджана полностью и всесторонне расследует подлинность видеозаписей данной категории, а также время и место, где было снято видео, личности изображенных на них военнослужащих, а также все другие моменты, которые важные для установления объективной истины.

По результатам расследования будут приняты меры, предусмотренные законом.