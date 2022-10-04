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Ведется расследование в связи с минами, установленными армянскими диверсионными группами в Дашкесане

Политика Материалы 4 октября 2022 17:24 (UTC +04:00)
Ведется расследование в связи с минами, установленными армянскими диверсионными группами в Дашкесане

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Обезврежены мины, установленные армянскими диверсионными группами в Дашкесане.

Как сообщили во вторник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, инженеры-саперы министерства обороны Азербайджана обнаружили и обезвредили 452 противопехотные мины типа "Э-001 М" армянского производства, установленные армянскими диверсионными группами на территории под названием Бугдадаг в Дашкесанском районе.

Отмечается, что предположительно они были установлены после 44-дневной Отечественной войны.

По данному факту проводится расследование в Военной прокуратуре Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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