Ведется расследование в связи с минами, установленными армянскими диверсионными группами в Дашкесане

БАКУ /Trend/ - Обезврежены мины, установленные армянскими диверсионными группами в Дашкесане.

Как сообщили во вторник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, инженеры-саперы министерства обороны Азербайджана обнаружили и обезвредили 452 противопехотные мины типа "Э-001 М" армянского производства, установленные армянскими диверсионными группами на территории под названием Бугдадаг в Дашкесанском районе.

Отмечается, что предположительно они были установлены после 44-дневной Отечественной войны.

По данному факту проводится расследование в Военной прокуратуре Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)