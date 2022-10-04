В МИД Азербайджана обсудили сотрудничество с Саудовской Аравией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 октября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль-Саудом.

Как сообщили Trend в министерстве, встреча один на один затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

Джейхун Байрамов, напомнив, что Саудовская Аравия является одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана, сказал, что за 30 лет отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства. Было отмечено, что контакты на высоком и высшем уровнях между Азербайджаном и Саудовской Аравией создают основу для вывода отношений в различных сферах на качественно новый этап. В частности, была подчеркнута важность проведения регулярных политических консультаций для дальнейшего развития сотрудничества.

Было подчеркнуто, что двумя странами оказывается взаимная поддержка в рамках многосторонних платформ, в том числе ООН, Движения неприсоединения (ДН) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Особое внимание было уделено развитию сотрудничества с Саудовской Аравией в рамках Совета сотрудничества стран Персидского залива как одной из важных платформ для регионального сотрудничества.

Также было отмечено, что 7-я встреча Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Саудовской Аравии запланирована к концу текущего года в Баку. Была выражена уверенность в том, что данная встреча будет способствовать развитию экономических отношений стран. Также отмечалось, что обе страны реализуют успешные совместные проекты в различных сферах, в том числе в энергетической сфере, по развитию альтернативных энергоресурсов, и подчеркнуто, что имеются широкие перспективы для расширения этой работы.

На встрече была предоставлена подробная информация о шагах, предпринятых Азербайджаном по продвижению мирной повестки в постконфликтный период, а также о провокациях, препятствиях, чинимых Арменией этому процессу.

Были доведены до внимания масштабные восстановительные и строительные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных территориях, обсуждены возможности сотрудничества с Саудовской Аравией в этом направлении.

Министр Фейсал бин Фархан Аль-Сауд отметил, что уровень развития отношений между двумя странами за 30 лет с установления дипломатических отношений вызывает удовлетворение, имеется большой потенциал для дальнейшего развития отношений. В частности, было отмечено, что возобновление работы двусторонней межправительственной экономической комиссии может открыть для этого широкие возможности. Министр дал высокую оценку сотрудничеству с Азербайджаном на различных международных платформах, деятельности Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества, и процессам, происходящим на региональном уровне.

(Перевод: Нубар Кулузаде)