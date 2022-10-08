Принципиальная позиция Президента Ильхама Алиева в Праге, инициативы Шарля Мишеля и провал плана Пашиняна-Макрона

БАКУ /Trend/ - Продолжается проведение встреч, связанных с армяно-азербайджанской мирной повесткой. Одна из таких встреч состоялась в рамках участия Президента Ильхама Алиева в саммите "Европейское политическое сообщество" в Праге. Четырехсторонняя встреча была организована с участием Президента Ильхама Алиева, президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Франции Эмманюэля Макрона.

Отметим, что визит Президента Азербайджана в Прагу и участие в саммите "Европейское политическое сообщество" состоялись по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалы.

В целом ведущая роль в проведении встреч и организации диалога между Баку и Ереваном для нормализации отношений в послевоенный период принадлежит ЕС и лично Шарлю Мишелю. После 44-дневной войны лидеры Азербайджана и Армении встречались по инициативе президента Совета ЕС Шарля Мишеля четырежды. Кроме того, Шарль Мишель в разное время проводил телефонные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении, обсуждая мирную повестку.

Успешный Брюссельский формат и преграды Еревана на пути к миру

Президент Ильхам Алиев в ходе двусторонней встречи в Праге с Шарлем Мишелем заявил о поддержке Азербайджаном Брюссельского формата. Было отмечено значение встреч, проведенных с участием Шарля Мишеля в Брюсселе по нормализации армяно-азербайджанских отношений. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шарля Мишеля за посредническую миссию.

Положительные месседжи после двусторонних и трехсторонних встреч, проведенных по инициативе президента Совета ЕС Шарля Мишеля, а также обсуждений на основе пяти базовых принципов, предложенных Азербайджаном и формирующих мирную повестку дня, находятся в числе факторов, обусловивших успешность Брюссельского формата для Баку. Заявления, прозвучавшие после встреч, полностью отвечают интересам Азербайджана. Например, в заявлениях, распространенных после встреч, организованных по инициативе Шарля Мишеля, не использованы выражения "нагорно-карабахский конфликт" и "статус", не упоминается Минская группа, а армяне, проживающие в Карабахе, указываются как "этническая группа" на территории Азербайджана. ЕС является стороной, заинтересованной в нормализации азербайджано-армянских отношений, открытии транспортно-коммуникационных линий в регионе, и в частности в строительстве Зангезурского коридора. Из перечисленного очевидно, что встречи в рамках Брюссельского формата являются успешными шагами на пути к подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим Азербайджан не заинтересован в изменении формата трехсторонних встреч, каком-либо вмешательстве в этот формат. Но последние процессы показывают, что некоторые заинтересованные силы недовольны трехсторонним форматом, опасаясь остаться за бортом переговорного процесса. Поэтому они пытаются любыми способами вмешаться в процесс. В этом контексте стоит отметить заявление премьер-министра Никола Пашиняна на встрече с Президентом Эмманюэлем Макроном во Франции о том, что армяне, проживающие в Карабахе, могут быть привлечены к переговорам в качестве «стороны». Естественно, Пашинян озвучивает это не самовольно, а по указанию заинтересованных сил разыграть "армянскую карту". А то, что заявление прозвучало во Франции, ставит под сомнение намерение официального Парижа действительно внести свой вклад в мирный процесс и срывает его планы по инициативе в азербайджано-армянских переговорах.

«Ловушка», приготовленная для Азербайджана на встрече в Праге, и принципиальная позиция Президента Ильхама Алиева

Азербайджан хорошо знает, что ряд политических структур, государств и проармянские круги стремятся максимально использовать армянское население Карабаха в целях обеспечения на Южном Кавказе своих интересов. Заявления, сделанные Президентом Ильхамом Алиевым на Национальном градостроительном форуме в Агдаме за день до визита в Прагу касательно дальнейшей судьбе армянского населения, проживающего в Карабахе, стали весомым ответом Баку международным игрокам, заинтересованным в изменении хода обсуждений в рамках Брюссельской мирной повестки и пытающимся использовать в этих целях "армянскую карту" в регионе.

«Армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана, является нашими гражданами, и мы не будем обсуждать с каким-либо международным центром, как привести их жизнь в порядок», - сказал глава государства.

Можно с уверенностью сказать, что Президент Азербайджана своим выступлением в Агдаме сорвал план сил, пытавшихся изменить ход обсуждений в рамках брюссельской мирной повестки.

В интервью азербайджанским журналистам после четырехсторонней встречи в Праге глава государства вновь коснулся вопроса дальнейшей судьбы армян в Карабахе.

«Уже вся мировая общественность открыто осознает, что Карабах – это Азербайджан! Мы каждый раз говорили это – в период оккупации, во время и после войны. Сегодня мировое сообщество не только осознает эту истину, но и говорит о ней. Армяне, проживающие в Карабахе, - наши граждане, и мы не намерены обсуждать с той или иной страной, в том числе с Арменией, их судьбу, их будущее. Это – наше внутреннее дело», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что армяне будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Во всяком случае, они могут быть уверены в том, что их жизнь, жизнь, интегрированная в азербайджанское общество, будет значительно лучше нынешней.

Таким образом, план определенных сил по включению вопроса об армянах, проживающих в Карабахе, в обсуждения в Брюссельском формате не осуществился.

Азербайджан показывает силам, желающим вмешаться в мирный процесс, что реальная мирная повестка обсуждается на трехсторонних встречах, проводимых по инициативе Шарля Мишеля.

О том, что встречи, проведенные в Брюсселе по инициативе Шарля Мишеля, имеют большое значение на пути к миру, свидетельствуют слова Президента Ильхама Алиева, сказанные после встречи в Праге.

"Надеюсь, что мы постепенно приближаемся к миру, и я высоко оцениваю деятельность Шарля Мишеля в этой области, так как вы знаете, что в Брюсселе несколько раз проходили трехсторонние встречи, и каждый раз мы еще больше приближаемся к миру", - сказал глава государства.

То, что в заявлении, принятом в Праге по окончании встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, содержится пункт касательно признания Арменией территориальной целостности Азербайджана, является логическим результатом политической воли Президента Азербайджана Ильхама Алиева и встреч в Брюсселе, проведенных по инициативе Шарля Мишеля.

В заявлении говорится: «Армения и Азербайджан, еще раз демонстрируя свою приверженность Уставу ООН и Алматинской декларации 1991 года, признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Стороны заявили, что это является основой для деятельности комиссии по делимитации и следующее заседание комиссии должно состояться в конце октября в Брюсселе. Армения согласилась направить на границу с Азербайджаном гражданскую миссию ЕС. Азербайджан также дал согласие на сотрудничество с этой комиссией. Миссия начнет свою работу в октябре и завершит ее в течение 2 месяцев».

Таким образом, Армения на основании Устава ООН признает, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Еще одним примечательным моментом является договоренность о том, что созданная по инициативе ЕС и Франции совместная миссия по мониторингу границы будет действовать в пределах Армении. Азербайджан будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами, пограничная миссия будет оказывать поддержку укреплению доверия и делимитации границ. Тот факт, что эта пограничная миссия будет работать на территории Армении, еще раз говорит о соответствии итогов встречи интересам Азербайджана. Хотя Армения и считала, что проармянская позиция Франции повлияет на встречу в Праге, в результате твердости и принципиальности Президента Ильхама Алиева на встрече, которая длилась более пяти часов, были предотвращены попытки давления на Азербайджан в любой форме, сорван план давления на Баку Еревана и Парижа. Таким образом, интересы Азербайджана были достойно защищены Президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджан ценит свой суверенитет, а Армения — страна, отступающая под давлением международных держав.

Приближающийся мир на Южном Кавказе и последние препятствия Армении на пути к миру

Помимо всего, премьер-министр Никол Пашинян предпринял новую уловку против России, согласившись на функционирование пограничной миссии на территории Армении. Москва неоднократно заявляла, что выступает против деятельности каких-либо иностранных миссий в регионе. Похоже, что попытка Пашиняна довериться Франции и добиться каких-либо дипломатических успехов в Праге поставит Ереван перед новыми дилеммами.

Официальный Ереван должен понимать, что попытки подключить к этим процессам какого-либо глобального игрока не принесут ему никакой пользы, а скорее столкнут его покровителей лицом к лицу. Брюссельский формат является идеальной дискуссионной платформой как для Азербайджана, так и для Армении, и на этих встречах можно добиться успешных результатов для обеих сторон.

Очевидно, что в результате твердости и принципиальности Президента Ильхама Алиева любая двусторонняя, трехсторонняя и четырехсторонняя встреча проходит для Азербайджана успешно и не вызывает никаких изменений в позиции официального Баку. Баку добьется как подписания мирного договора, так и установления долгосрочного мира на Южном Кавказе. Руководство Армении все больше убеждается в этом после каждой встречи с Президентом Ильхамом Алиевым в различных форматах.

В ходе интервью глава азербайджанского государства заявил, что Баку и Ереван постепенно приближаются к миру, и что при наличии доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года. Как видно, Армения своими последними попытками препятствовать приближающемуся миру хочет добиться какого-либо преимущества в протекающих процессах. Но время работает против Армении. Поэтому для скорейшего подписания мирного договора Ереван должен выполнить свои обязательства, прекратив обострять обстановку в регионе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)