Загрязнение освобожденных территорий минами - одно из главных препятствий в восстановительных работах - Эмин Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Загрязнение освобожденных территорий минами - одно из главных препятствий в восстановительных работах.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Он отметил, что хотя Армения под международным давлением и предоставила карты некоторых заминированных территорий, практическая польза этих карт довольно низкая и составляет 25 процентов.

"Однако, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается Азербайджан, наша страна, без поддержки других государств и международных организаций, продолжает операции по разминированию в полном масштабе, и от мин и неразорвавшихся боеприпасов уже очищены 13 процентов освобожденных территорий в пределах Карабахского экономического района. Наряду с разминированием территорий, проводятся восстановительные работы и работы по реконструкции. Развитие базовой и социальной инфраструктуры в настоящее время идет быстрыми темпами", - сказал Гусейнов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)