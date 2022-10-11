Азербайджан требует от мировой общественности усилить давление на Армению, совершившую военные преступления - Лейла Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - Азербайджан требует от мировой общественности усилить давление на Армению, совершившую военные преступления.

Как сообщает Trend, об этом сказала начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева в ходе "круглого стола", посвященного второй годовщине террора, совершенного Арменией 11 октября 2020 года в Гяндже.

Она отметила, что последствия ракетных ударов Армении по Гяндже были зафиксированы на месте представителями местных и международных органов печати.

«Все материалы были собраны по протоколу и предпринято обращение в Международный суд. Речь идет о нарушениях прав людей, преступлениях, совершенных на почве ненависти. Этот вопрос рассматривается в инстанциях. Азербайджан сделает все возможное, чтобы виновные предстали перед законом. К сожалению, до сих пор ни один человек не предстал перед законом за совершенные Арменией военные преступления. Мы требуем, чтобы мировое сообщество усилило давление на Армению, чтобы она ответила перед законом за совершенные военные преступления», - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Фидан Мустафаева)