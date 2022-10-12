Венгрия нацелена на участие в восстановительных работах в Карабахе - посол

БАКУ /Trend/ - Венгрия нацелена на участие в восстановительных работах в Карабахе.

Как передает Trend, об этом в среду на мероприятии по случаю Национального дня Венгрии и 30-летия дипломатических отношений страны с Азербайджаном сказал посол Венгрии Тамаш Йозеф Торман.

По его словам, венгерские компании могут участвовать в работах по восстановлению инфраструктуры, а также разминированию. Венгрия также может предоставить свою экспертизу в сельскохозяйственном секторе.

«Венгрия 66 лет назад добилась своей независимости. Свобода, независимость и суверенитет - это то, что мы ценим больше всего, то, на чем мы строим свою политику с зарубежными странами. Этот год посвящен тридцатилетию установления дипломатических отношений, и хочу отметить, что Венгрия всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», - добавил посол.