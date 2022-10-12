БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, состоявшемся сегодня в Астане.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе МИД, стартовавшее сначала в ограниченном формате заседание, затем продолжилось в широком формате. Министр Джейхун Байрамов выступил на заседании в ограниченном формате. Он выразил благодарность Казахстану как стране-председателю за организацию на высоком уровне встречи для совместной деятельности, а также конструктивного обмена мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня в рамках СНГ.

Отметив, что возросла актуальность вопросов безопасности в совместной деятельности против вызовов и угроз современного мира, министр в этой связи подчеркнул важность проведения консультаций на различных уровнях между заинтересованными сторонами в рамках СНГ. В частности, он подчеркнул важность сотрудничества в гуманитарной сфере, которое традиционно является эффективным средством укрепления доверия и взаимопонимания между странами.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал участников заседания о текущей ситуации на фоне новых реалий в регионе после 44-дневной войны, в том числе о вопросах, связанных с продвижением мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Он сказал, что завершение конфликта создало новые возможности для достижения долгосрочного мира и стабильности в регионе путем восстановления экономических и коммуникационных связей. В частности, было отмечено, что после открытия Зангезурского коридора, что послужит увеличению транзитных возможностей и укреплению инвестиционной среды в целом, значение региона возрастет. Министр рассказал о широкомасштабных строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных территориях, активной работе по обеспечению возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома. До сведения участников заседания было доведено, что масштаб проделанной за короткий период работы свидетельствует о решимости Азербайджана восстановить и развить свои освобожденные земли, что в свою очередь внесет весомый вклад в стабильность региона в постконфликтный период.

В ходе выступления до сведения участников заседания также было доведено, что Армения до сих пор не выполнила в полном объеме трехсторонние заявления, а армянские военные не полностью выведены с территорий Азербайджана. Также было отмечено, что провокации со стороны Армении продолжаются, и подчеркнуто, что очередная ее военная провокация, начавшаяся 13-14 октября с попытки заминировать пути снабжения азербайджанских сил в приграничной зоне, привела к многочисленным жертвам.

Было отмечено, что эти действия Армении подрывают усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе. Министр подчеркнул, что Азербайджанская Республика ожидает от Армении реальных шагов в направлении нормализации отношений и продвижения переговорного процесса, и намерена продолжать свои усилия в этом направлении.